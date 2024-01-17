У Кременчуці діти з вадами слуху можуть отримати слухові апарати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 233

Планується, що кожен апарат буде індивідуальним для дитини

Діти з вадами слуху можуть отримати слухові апарати від Кременчука. Для цього батькам потрібно звернутись до центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги № 3, що розташований на 278 кварталі.

Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався під час особистого прийому громадян міського голови Кременчука Віталія Малецького 16 січня.

Кременчужанка Олена Удовіченко має дітей з вадами слуху. Востаннє родина отримувала апарати від благодійної організації кілька років тому, нині вже потрібні нові, розповіла жінка керівництву міста.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Людмили Пономаренко, в місті є 10 дітей, що потребують слухових апаратів. У майбутньому департамент планує закупити необхідні прилади.

Планується, що кожен апарат буде індивідуальним для дитини відповідно до медичних показань. Прилади, що потрібні для сім’ї Удовіченко, коштуватимуть приблизно 30 тисяч гривень. Їх закупатимуть в рамках міської програми «Турбота».

Віталій Малецький пообіцяв дофінансувати програму, якщо грошей на закупку слухових апаратів не вистачатиме.

Нагадаємо, про різновиди порушень слуху, їх діагностику та наслідки «Кременчуцькому Телеграфу» розповідав лікар-отоларинголог Руслан Герман.