Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці діти з вадами слуху можуть отримати слухові апарати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 233

 

Планується, що кожен апарат буде індивідуальним для дитини

Діти з вадами слуху можуть отримати слухові апарати від Кременчука. Для цього батькам потрібно звернутись до центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги № 3, що розташований на 278 кварталі.

Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався під час особистого прийому громадян міського голови Кременчука Віталія Малецького 16 січня.

Кременчужанка Олена Удовіченко має дітей з вадами слуху. Востаннє родина отримувала апарати від благодійної організації кілька років тому, нині вже потрібні нові, розповіла жінка керівництву міста. 

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Людмили Пономаренко, в місті є 10 дітей, що потребують слухових апаратів. У майбутньому департамент планує закупити необхідні прилади.

Планується, що кожен апарат буде індивідуальним для дитини відповідно до медичних показань. Прилади, що потрібні для сім’ї Удовіченко, коштуватимуть приблизно 30 тисяч гривень. Їх закупатимуть в рамках міської програми «Турбота». 

Віталій Малецький пообіцяв дофінансувати програму, якщо грошей на закупку слухових апаратів не вистачатиме.

Нагадаємо, про різновиди порушень слуху, їх діагностику та наслідки «Кременчуцькому Телеграфу» розповідав лікар-отоларинголог Руслан Герман.

ПО ТЕМІ:

Кому у Кременчуці департамент соцзахисту надаватиме пільги на «комуналку» у 2024 році 

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: tvoemisto.tv
Теги: вади слуху
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх