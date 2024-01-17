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Територію водного фонду вартістю понад 100 млн грн повернули у власність держави

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 158

 

До цього ця територія перебувала в оренді у приватного підприємства «Дніпровський лиман» для ведення рибогосподарського виробництва

За рішенням Господарського районного суду та відповідно до клопотання Решетилівської обласної прокуратури земельна ділянка водного фонду площею понад 157 га вартістю понад 100 млн грн повернулася у власність держави.

Попередньо договір оренди був укладений між Кобеляцькою районною державною адміністрацією та приватним виробничо-комерційним підприємством «Дніпровський лиман», внаслідок чого підприємство отримало територію для ведення рибогосподарського виробництва.

Однак підприємство не виконувало умови договору — невчасно та не повністю платили за оренду території. Внаслідок цього протягом 2017-2020 років виріс борг розміром понад 60 тисяч гривень. Це і стало підставою для звернення до суду.

Під час судового процесу орендар сплатив борг та не погоджувався із рішенням суду щодо розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі. Він навіть сам намагався оскаржити рішення в обласному Господарському суді.

Проте його скарги не задовольнили, а рішення суду залишилося без змін.

Нагадаємо, наприкінці грудня чотири земельні ділянки загальною площею понад 85 га вартістю майже 25 млн грн внаслідок розірвання договору оренди повернулися у власність Глобинської громади.


Фото ілюстративне






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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кобеляки оренда землі прокуратура Полтавщини
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