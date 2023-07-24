На Полтавщині чоловік заявив у поліцію, що вбив двох родичів

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24 липня на Полтавщині поліцейські склали адмінпротокол на 34-річного мешканця Ланнівської громади за неправдиве повідомлення про особливо тяжкий злочин. Про це повідомила пресслужба Полтавського районного управління поліції.

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського райуправління поліції, близько 7.00, надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Ланнівської громади про подвійне вбивство своїх родичів.

Прибувши на виклик, поліцейські з’ясували, що життю та здоров’ю громадян, про яких повідомив заявник, нічого не загрожує. Також встановили, що завідомо неправдиву інформацію про злочин чоловік повідомив, перебуваючи у стані сп’яніння.

Поліцейські склали протокол за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали направили на розгляд до суду.

Чоловікові загрожує штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн).