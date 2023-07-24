У Кременчуці розглядатимуть питання компенсації за знищену нерухомість внаслідок війни

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 188 Коментарів: 1

Створення комісії поки що лише у планах, і коли вона розпочне свою роботу — невідомо

У Кременчуці планують створити комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час апаратної наради 24 липня.

На засіданні зазначили, що Кременчуцька громада посідає друге місце в області за кількістю ВПО. Крім того, на неї припадає приблизно 90% усіх пошкоджень на Полтавщині внаслідок збройної агресії РФ, але комісія досі не створена.

Наразі питання передали на управління архітектури, розповів голова Кременчуцької громади. Коли саме комісія у Кременчуці розпочне свою роботу — Віталій Малецький не зазначив.

З 15 серпня спецкомісії мають почати розгляд відповідних заяв.

Що робитиме комісія:

надаватиме отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації; здійснюватиме розгляд питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, у тому числі:

а) прийматиме рішення про надання/відмову в наданні компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна;

б) прийматиме рішення про наявність/відсутність у спадкодавця правових підстав для отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна; заслуховуватиме на своїх засіданнях інформацію, що належать до її компетенції; отримуватиме документи та/або інформацію, необхідні для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації);

Як розповів керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передбачено два види компенсації – фінансове відшкодування або грошові сертифікати. Заявки приймають через Дію, а також у паперовій формі в ЦНАПах, органах соцзахисту населення або нотаріуса. Пріоритетне право – у військовослужбовців, сімей загиблих бійців, багатодітних родин, осіб з інвалідністю І та ІІ груп та спадкоємці вищевказаних осіб.

Звертатися по компенсацію можна у будь-де в Україні, незалежно від того, де була зруйнована нерухомість.