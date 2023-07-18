Минулої доби поліція Полтавщини отримала 230 повідомлень про кримінальні події

Минулої доби до Центру управління нарядами Головного управління Національної поліції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 670 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.
Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, із загальної кількості повідомлень 230 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед них:
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:
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