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Надзвичайні новини, Полтавщина

Минулої доби поліція Полтавщини отримала 230 повідомлень про кримінальні події

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 149

 

Були і грабіж, і крадіжки, і шахрайства

Минулої доби до Центру управління нарядами Головного управління Національної поліції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 670 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, із загальної кількості повідомлень 230 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

  • 1 грабіж; 
  • 46 крадіжок (зокрема, з житлових будинків – 2, з автомобілів – 2); 
  • 25 шахрайств;
  • 1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;
  • 3 факти незаконного обігу зброї;
  • 14 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:

  • 0532 562 233;
  • 102.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: поліція Полтавщини звернення поліція минула доба
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