Минулої доби поліція Полтавщини отримала 230 повідомлень про кримінальні події

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Були і грабіж, і крадіжки, і шахрайства

Минулої доби до Центру управління нарядами Головного управління Національної поліції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 670 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, із загальної кількості повідомлень 230 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

1 грабіж;

46 крадіжок (зокрема, з житлових будинків – 2, з автомобілів – 2);

25 шахрайств;

1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

3 факти незаконного обігу зброї;

14 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку:

0532 562 233;

102.

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