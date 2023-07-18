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Кременчук, Надзвичайні новини

Пожежа на сміттєзвалищі та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 0

 Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 18 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики: 

  • гасили пожежу на сміттєзвалищі по вул. Петра Прокоповича (колишня Тімірязєва, Раківка)
  • виклик щодо підгорання їжі в квартирі будинку по бульвару Українського відродження 
  • прибирали дерево, що впало по вул. Шкільній
  • знімали кота, що виліз на дерево по вул. Майора Борищака 

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 670 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 230 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.

Шестеро кременчужан попались на п'яному водіння, двоє - з наркотиками.- 

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 520 транспортних засобів та понад 740 осіб. 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зведення Кременчуцька РВА
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