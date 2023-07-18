Пожежа на сміттєзвалищі та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 0

Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 18 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

гасили пожежу на сміттєзвалищі по вул. Петра Прокоповича (колишня Тімірязєва, Раківка)

виклик щодо підгорання їжі в квартирі будинку по бульвару Українського відродження

прибирали дерево, що впало по вул. Шкільній

знімали кота, що виліз на дерево по вул. Майора Борищака

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 670 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 230 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.

Шестеро кременчужан попались на п'яному водіння, двоє - з наркотиками.-

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 520 транспортних засобів та понад 740 осіб.