Полтавщина втратила ще одного захисника

Стало відомо про загибель Романа Паляниці з Великої Багачки
На війні Росії проти України загинув мешканець Великої Багачки, що Полтавщині, Роман Паляниця. Про це стало відомо з повідомлення Великобагачанської селищної ради.
Роман Паляниця загинув 5 травня під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Захисник народився 16 липня 1986 року, на військову службу призваний 31 серпня 2022 року.
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