Полтавщина втратила ще одного захисника

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

На війні Росії проти України загинув мешканець Великої Багачки, що Полтавщині, Роман Паляниця. Про це стало відомо з повідомлення Великобагачанської селищної ради.

Роман Паляниця загинув 5 травня під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Захисник народився 16 липня 1986 року, на військову службу призваний 31 серпня 2022 року.

«Роман Миколайович сміливо боронив Україну від російських окупантів. За рідну землю віддав життя. Він беріг нас на землі, тепер продовжує охороняти з неба. Для рідних та близьких це надзвичайно велика, непоправна втрата… Великобагачанська громада висловлює щирі слова співчуття сім’ї, рідним, друзям, побратимам, усім хто знав Героя-захисника. Розділяємо ваше горе та схиляємо голову в глибокій скорботі», - йдеться в повідомленні.



