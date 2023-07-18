У Новій Знам’янці під Кременчуком згоріли тварини

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 802

Внаслідок пожежі в господарчій будівлі згоріли свині та зерно. Про це йдеться у зведенні обласного управління ДСНС. Повідомляється, що пожежа трапилася 17 липня у Кременчуцькому районі, селі Нова Знам'янка по вул. Вересневій.

Загинуло 9 голів свійських тварин та 200 кілограмів зерна. Врятовано поруч розташований житловий будинок.

Пожежу гасили рятувальники 14-ї частини та Новознам’янська місцева пожежна охорона.