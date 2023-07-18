У липні понад 4000 дітей мають бути долучені до процесу щеплення, - Лисак

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Охоплення вакцинацією проти керованих інфекцій в області залишається на стабільному рівні, попри воєнний стан. Про це 17 липня під час апаратної наради в Полтавській ОВА повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

За його даними протягом останнього звітного періоду 44,6% дітей першого року життя були щеплені проти кашлюка, дифтерії та правця; 47,7% однорічних дітей були захищені від кору, паротиту та краснухи; 42,9% дітей до одного року життя були вакциновані проти поліомієліту.

При цьому в рамках «наздоганяючої» кампанії з вакцинації проти кору, паротиту та краснухи, яка розпочалася в області в липні, понад 4000 дітей мають бути долучені до процесу щеплення. Для цього було створено 33 мобільні бригади медичних працівників. Особлива увага приділяється дітям, які змушені були змінити місце проживання через війну.

Лисак наголосив, що всі територіальні громади області мають рівний доступ до вакцин. Для забезпечення належних умов зберігання та транспортування, всі заклади медичної допомоги первинного рівня мають сучасне холодильне обладнання та необхідні засоби.



