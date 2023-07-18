Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

У липні понад 4000 дітей мають бути долучені до процесу щеплення, - Лисак

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 342

 

Рівень охоплення вакцинації залишається стабільним

Охоплення вакцинацією проти керованих інфекцій в області залишається на стабільному рівні, попри воєнний стан. Про це 17 липня під час апаратної наради в Полтавській ОВА повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

За його даними протягом останнього звітного періоду 44,6% дітей першого року життя були щеплені проти кашлюка, дифтерії та правця; 47,7% однорічних дітей були захищені від кору, паротиту та краснухи; 42,9% дітей до одного року життя були вакциновані проти поліомієліту.

При цьому в рамках «наздоганяючої» кампанії з вакцинації проти кору, паротиту та краснухи, яка розпочалася в області в липні, понад 4000 дітей мають бути долучені до процесу щеплення. Для цього було створено 33 мобільні бригади медичних працівників. Особлива увага приділяється дітям, які змушені були змінити місце проживання через війну.

Лисак наголосив, що всі територіальні громади області мають рівний доступ до вакцин. Для забезпечення належних умов зберігання та транспортування, всі заклади медичної допомоги первинного рівня мають сучасне холодильне обладнання та необхідні засоби.


0
Автор: Олеся Данилова
Теги: щеплення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх