Під Полтавою в автотрощі загинула жінка

17 липня близько 18.30 на 5 кілометрі автодороги Полтава – Олександрія, поблизу с. Розсошенці Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка.
Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.
За попередньою версією слідства відбулося зіткнення між автомобілями Mitsubishi Lancer під керуванням 42-річного полтавця та Audi A6 під керуванням 39-річного жителя Полтавського району.
Внаслідок зіткнення 71-річна пасажирка автомобіля Mitsubishi загинула на місці. Ще двоє пасажирів цієї автівки - 42-річна жінка та 17-річний хлопець отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили.
За даним фактом слідчими підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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