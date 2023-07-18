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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою в автотрощі загинула жінка

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 868

 

Ще двох учасників ДТП ушпиталили. Серед них — неповнолітній хлопець

17 липня близько 18.30 на 5 кілометрі автодороги Полтава – Олександрія, поблизу с. Розсошенці Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка.

Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.

За попередньою версією слідства відбулося зіткнення між автомобілями Mitsubishi Lancer під керуванням 42-річного полтавця та Audi A6 під керуванням 39-річного жителя Полтавського району.

Внаслідок зіткнення 71-річна пасажирка автомобіля Mitsubishi загинула на місці. Ще двоє пасажирів цієї автівки - 42-річна жінка та 17-річний хлопець отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили.

 

За даним фактом слідчими підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП Розсошенці автотроща загинула жінка ушпиталили Mitsubishi Audi ст. 286 ККУ
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