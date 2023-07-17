На Кременчуччині вчора горів будинок

16 липня о 10.45 у приватному житловому будинку на вул. Молодіжній в с. Павлівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання.
Пожежу локалізували о 11.20, а о 13.10 — ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь знищив веранду на площі 20 кв. м, частини покрівлі та перекриття.
До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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