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На Кременчуччині вчора горів будинок

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 147

 

Рятувальники встановлюють причину

16 липня о 10.45 у приватному житловому будинку на вул. Молодіжній в с. Павлівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. 

Пожежу локалізували о 11.20, а о 13.10 — ліквідували. Травмованих та загиблих немає. 

Вогонь знищив веранду на площі 20 кв. м, частини покрівлі та перекриття.

До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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