Пожежі та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:
надали допомогу двом жінкам на кврт. 101 та на просп. Свободи;
До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 570 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 184 мали ознаки кримінальних правопорушень.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Також патрульні склали 4 адмінпротоколи за домашнє насильство.
Троє кременчужан попались на п'яному водінні.
Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 350 транспортних засобів та 424 особи.
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