Пожежі та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 193

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

надали допомогу двом жінкам на кврт. 101 та на просп. Свободи;

у Козельщині загасили палаючий будинок, а у Новій Знам’янці — дерев’яний сарай.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 570 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 184 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 4 адмінпротоколи за домашнє насильство.

Троє кременчужан попались на п'яному водінні.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 350 транспортних засобів та 424 особи.