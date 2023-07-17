На Кримському мосту «впав» проліт: можливо, не без допомоги СБУ

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 871

Близько 4.00 так званий «глава» окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв’язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту «впав» проліт. Аксьонов закликав кримчан утриматися від поїздок через міст та «в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут».

«Українська правда» з посиланням на власні джерела стверджує, що атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.