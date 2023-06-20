22 липня у Кременчуці покажуть, як чоловіки видавали себе за попзірок минулого, щоб заробити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

22 липня о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться прем'єра комедійної вистави Дмитра Рачковського «У джазі тільки бабушки».

Коли настають складні часи — чого тільки не зробиш заради грошей! А заради великих грошей можна ризикнути й по повній! Двоє мужиків вирішують заробити на Новий рік, продавши себе як попзірок минулого. Дуже далекого минулого. Переодягнувшись у гламурних бабушок, вони з блиском реалізовують задумане, поки в одну з них не закохується мільярдер. І щоб їх не викрили, доводиться імпровізувати.

Це яскрава, смілива, блискуча комедія з несподіваним фіналом від творців, мабуть, найкращої комедії року «Свінгери». Ти маєш бути там. Ти маєш це бачити.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номерами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість — 200-400 грн.