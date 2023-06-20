Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Культура, Афіша

22 липня у Кременчуці покажуть, як чоловіки видавали себе за попзірок минулого, щоб заробити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

 

У Міському палаці культури відбудеться прем'єра комедійної вистави «У джазі тільки бабушки»

22 липня о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться прем'єра комедійної вистави Дмитра Рачковського «У джазі тільки бабушки».

Коли настають складні часи — чого тільки не зробиш заради грошей! А заради великих грошей можна ризикнути й по повній! Двоє мужиків вирішують заробити на Новий рік, продавши себе як попзірок минулого. Дуже далекого минулого. Переодягнувшись у гламурних бабушок, вони з блиском реалізовують задумане, поки в одну з них не закохується мільярдер. І щоб їх не викрили, доводиться імпровізувати.

Це яскрава, смілива, блискуча комедія з несподіваним фіналом від творців, мабуть, найкращої комедії року «Свінгери». Ти маєш бути там. Ти маєш це бачити.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номерами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість — 200-400 грн.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: вистава МПК театр джаз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх