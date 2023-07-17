«Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, як навчаються студенти у київських фахових коледжах

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У рамках престуру ТЪ побував у двох київських коледжах – Київському професійному коледжі «Синергія» та Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою

За даними Міністерства освіти і науки, в Україні освіта почала «зміщуватися» у бік робітничих професій, бо на них є попит. Зростають вимоги до представників таких професій, але росте й оплата праці.

Тому держава бере курс на те, щоб підготувати кваліфікованих фахівців робітничих професій. Для цього спростили процедуру ліцензування спеціальностей, збільшили стипендії з 450 до 1250 грн, а також на базі закладів профтехів облаштовують навчально-практичні центри — приміщення з обладнанням і технікою для практичних занять (їх зараз у країні більш як 400).

— Ми маємо амбітні плани на професійну освіту, бо розуміємо, що саме випускники училищ будуть найбільше залучені до відбудови країни. Через кілька років хочемо, щоб 50% школярів обирали професійну освіту після закінчення школи. Для цього потрібно не просто радикальне перезавантаження законодавчої бази, оновлення техніки та освітніх стандартів, потрібно створити довіру в суспільстві до закладів професійної освіти. І це має бути спільна робота МОН, регіонів, бізнесу і самих профтехів, — каже заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Наприклад, законопроєкт № 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» передбачає, що людина може опанувати частину робітничої професії за короткий строк (закріпити часткові кваліфікації) і вже піти працювати. Тож створюють кваліфікаційні центри, де люди підтверджують свою кваліфікацію після навчання, аби стати до роботи (отримано вже понад 1000 сертифікатів).

За статистикою від МОН, в Україні більше безробітних з дипломами про вищу освіту, ніж з дипломами про профтехосвіту. На ринку праці наразі потрібно 600 тисяч робітників, тож близько 1000 людей з вищою освітою перевчають на робітничі спеціальності.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» наприкінці 2022-2023 навчального року у рамках престуру побував у двох київських коледжах — Київському професійному коледжі «Синергія» та Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Метою престуру було зруйнувати стереотипи про непрестижність профосвіти і показати, що є успішні кейси, коли у закладі професійно-технічної освіти дійсно хочеться навчатися. Що цікавого ми побачили, дивіться у нашому фоторепортажі.

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, якому вже понад 100 років, готує кадри для сфери зв’язку та радіофікації, документознавства та інформаційно-комунікаційних технологій, радіомовлення і телебачення, туристичного та готельного бізнесу, відновлювальної енергетики, автомобільного сервісу, майстрів з обслуговування радіотелевізійної апаратури, радіоелектронної комп’ютерної техніки, робітників металообробних професій. Випускники отримують не лише повну загальну середню освіту та дипломи кваліфікованого робітника, а й навички з професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями.

На території коледжу

У закладі працює 2 навчально-практичних центри — у сфері інформаційних технологій і відновлювальної енергетики, а також кваліфікаційний центр, який акредитований за двома професіями.

Студенти навчаються з викладачами у навчально-практичному центрі з відновлювальної енергетики

У навчальній аудиторії. Загалом курсанти — хлопці, але є і кілька дівчат

Сходи на дах, де розміщені сонячні панелі

Через збройну агресію Росії проти України у коледжі розробили концепцію нової професії «Кібероператор». А з початку 2023 року в навчальному закладі спільно з академією патрульною поліції активізували роботу щодо створення надзвичайно затребуваної професії «Оператор дистанційно керованих апаратів».

Ми поговорили з двома дівчатами-курсантками, які навчаються на військовій спеціальності.

— Я вирішила саме сюди вступити, тому що мені багато розповідали про цей коледж, я читала багато коментарів, які були виключно позитивними. Зараз я навчаюсь на спеціальності «Радіомеханік», це військова професія. Щодо фізичних вправ, то буває тяжкувато, але це наша робота, можна сказати. У мене в родині ціле покоління військових. Батьки спочатку не хотіли (щоб тут навчалася — ред.), але вибору у них особливого не було, — розповідає Вікторія Вечера.

— Вирішила піти (навчатися — ред.), бо в Україні ситуація така була. У мене мрія була — бути або поліцейською, або військовою. У мене знайома була у цьому коледжі, так вийшло, що я тепер тут. Я вирішила залишитися в Україні, бо я патріот і до кінця буду тут. Я також навчаюся на військового радіомеханіка, — каже Олена Цап.

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою співпрацює з ВПУ №7 Кременчука

Київський професійний коледж «Синергія»

Київський професійний коледж «Синергія» раніше мав назву Київське вище професійне училище будівництва і дизайну. Тут готують малярів-реставраторів декоративно-художніх фарбувань (дизайнерів), електромонтажників, операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, оформлювачів вітрин, будівель і споруд, будівельників та цивільних інженерів, електроенергетиків, електротехніків та електромеханіків, адміністраторів, фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Випускникам гарантується працевлаштування. Ще під час навчання на останніх курсах у коледж приходять рекрутери, які беруть на роботу найталановитіших студентів.

У холі коледжу

В аудиторіях встановлені інтерактивні дошки

Електронний розклад

У кожного студента на робочому місці є комп'ютер

У навчальній аудиторії

Спортзал

Сучасне обладнання

Максимум практичних занять для малярів-реставраторів

Виконаний проєкт студентів – знаки Зодіаку

А так практикуються електромонтажники

Роблять моделі

Аби захистити курсовий чи дипломний проєкт, студенти створюють свої художні роботи прямо на стінах коледжу

Кожен кабінет має свою особливість – у залежності від того, який предмет у ньому вивчають, стіни прикрашають тематичні малюнки. Усі вони створені руками студентів

Кабінет географії

Кабінет біології

Кабінет англійської мови

Німецькі партнери передали коледжу новітнє обладнання, яке опановують студенти

Одному з журналістів студентка прямо на місці нанесла принт на футболку – герб України. Ви бачите, який він задоволений :)

На цьому апараті можна робити фігурки з пластику

Представник бізнесу, який співпрацює з коледжем, передає інструменти для навчання

Роботи студентів

Цитати на стінах навчального закладу на кожному поверсі