«Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, як навчаються студенти у київських фахових коледжах

У рамках престуру ТЪ побував у двох київських коледжах – Київському професійному коледжі «Синергія» та Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою
За даними Міністерства освіти і науки, в Україні освіта почала «зміщуватися» у бік робітничих професій, бо на них є попит. Зростають вимоги до представників таких професій, але росте й оплата праці.
Тому держава бере курс на те, щоб підготувати кваліфікованих фахівців робітничих професій. Для цього спростили процедуру ліцензування спеціальностей, збільшили стипендії з 450 до 1250 грн, а також на базі закладів профтехів облаштовують навчально-практичні центри — приміщення з обладнанням і технікою для практичних занять (їх зараз у країні більш як 400).
Наприклад, законопроєкт № 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» передбачає, що людина може опанувати частину робітничої професії за короткий строк (закріпити часткові кваліфікації) і вже піти працювати. Тож створюють кваліфікаційні центри, де люди підтверджують свою кваліфікацію після навчання, аби стати до роботи (отримано вже понад 1000 сертифікатів).
За статистикою від МОН, в Україні більше безробітних з дипломами про вищу освіту, ніж з дипломами про профтехосвіту. На ринку праці наразі потрібно 600 тисяч робітників, тож близько 1000 людей з вищою освітою перевчають на робітничі спеціальності.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» наприкінці 2022-2023 навчального року у рамках престуру побував у двох київських коледжах — Київському професійному коледжі «Синергія» та Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Метою престуру було зруйнувати стереотипи про непрестижність профосвіти і показати, що є успішні кейси, коли у закладі професійно-технічної освіти дійсно хочеться навчатися. Що цікавого ми побачили, дивіться у нашому фоторепортажі.
Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, якому вже понад 100 років, готує кадри для сфери зв’язку та радіофікації, документознавства та інформаційно-комунікаційних технологій, радіомовлення і телебачення, туристичного та готельного бізнесу, відновлювальної енергетики, автомобільного сервісу, майстрів з обслуговування радіотелевізійної апаратури, радіоелектронної комп’ютерної техніки, робітників металообробних професій. Випускники отримують не лише повну загальну середню освіту та дипломи кваліфікованого робітника, а й навички з професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями.
На території коледжу
У закладі працює 2 навчально-практичних центри — у сфері інформаційних технологій і відновлювальної енергетики, а також кваліфікаційний центр, який акредитований за двома професіями.
Студенти навчаються з викладачами у навчально-практичному центрі з відновлювальної енергетики
У навчальній аудиторії. Загалом курсанти — хлопці, але є і кілька дівчат
Сходи на дах, де розміщені сонячні панелі
Через збройну агресію Росії проти України у коледжі розробили концепцію нової професії «Кібероператор». А з початку 2023 року в навчальному закладі спільно з академією патрульною поліції активізували роботу щодо створення надзвичайно затребуваної професії «Оператор дистанційно керованих апаратів».
Ми поговорили з двома дівчатами-курсантками, які навчаються на військовій спеціальності.
Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою співпрацює з ВПУ №7 Кременчука
Київський професійний коледж «Синергія» раніше мав назву Київське вище професійне училище будівництва і дизайну. Тут готують малярів-реставраторів декоративно-художніх фарбувань (дизайнерів), електромонтажників, операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, оформлювачів вітрин, будівель і споруд, будівельників та цивільних інженерів, електроенергетиків, електротехніків та електромеханіків, адміністраторів, фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Випускникам гарантується працевлаштування. Ще під час навчання на останніх курсах у коледж приходять рекрутери, які беруть на роботу найталановитіших студентів.
У холі коледжу
В аудиторіях встановлені інтерактивні дошки
Електронний розклад
У кожного студента на робочому місці є комп'ютер
У навчальній аудиторії
Спортзал
Сучасне обладнання
Максимум практичних занять для малярів-реставраторів
Виконаний проєкт студентів – знаки Зодіаку
А так практикуються електромонтажники
Роблять моделі
Аби захистити курсовий чи дипломний проєкт, студенти створюють свої художні роботи прямо на стінах коледжу
Кожен кабінет має свою особливість – у залежності від того, який предмет у ньому вивчають, стіни прикрашають тематичні малюнки. Усі вони створені руками студентів
Кабінет географії
Кабінет біології
Кабінет англійської мови
Німецькі партнери передали коледжу новітнє обладнання, яке опановують студенти
Одному з журналістів студентка прямо на місці нанесла принт на футболку – герб України. Ви бачите, який він задоволений :)
На цьому апараті можна робити фігурки з пластику
Представник бізнесу, який співпрацює з коледжем, передає інструменти для навчання
Роботи студентів
Цитати на стінах навчального закладу на кожному поверсі
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