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«В зоні митної уваги»: права та обов’язки пасажирів, що проходять митний контроль

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 255

 

Розповідає Полтавська митниця

Пасажир  під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон має право:

  • отримати роз’яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України;
  • обрати відповідну форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю;
  • бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що йому належать;
  • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інспекторів митниці.

Зобов’язаний:

  • пред’явити на вимогу митника товари для контролю та оформлення та надати всю необхідну інформацію і документи;
  • задекларувати товари, в тому числі на вимогу інспектора митниці заповнити митну декларацію;
  • сплатити митні платежі у випадках, передбачених законом.

Інспектор митниці під час проходження митного контролю має право:

  • отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів, валютних цінностей;
  • проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;
  • у виключних випадках проводити особистий огляд громадян;
  • вимагати від громадян заповнити митну декларацію;
  • відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами;
  • визначати вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість.

Зобов’язаний:

  • виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку, не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого та
  • нетактовного ставлення до громадян;
  • надавати громадянам в межах компетенції роз’яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України;
  • контролювати належне заповнення декларацій, нарахування податків;
  • видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: митниця
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