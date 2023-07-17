«В зоні митної уваги»: права та обов’язки пасажирів, що проходять митний контроль
Сьогодні, 07:02
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Розповідає Полтавська митниця
Пасажир під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон має право:
- отримати роз’яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України;
- обрати відповідну форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю;
- бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що йому належать;
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інспекторів митниці.
Зобов’язаний:
- пред’явити на вимогу митника товари для контролю та оформлення та надати всю необхідну інформацію і документи;
- задекларувати товари, в тому числі на вимогу інспектора митниці заповнити митну декларацію;
- сплатити митні платежі у випадках, передбачених законом.
Інспектор митниці під час проходження митного контролю має право:
- отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів, валютних цінностей;
- проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;
- у виключних випадках проводити особистий огляд громадян;
- вимагати від громадян заповнити митну декларацію;
- відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами;
- визначати вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість.
Зобов’язаний:
- виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку, не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого та
- нетактовного ставлення до громадян;
- надавати громадянам в межах компетенції роз’яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України;
- контролювати належне заповнення декларацій, нарахування податків;
- видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів.
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