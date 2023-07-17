Котлети з курячих сердець: незвичайний рецепт

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 164

Такі котлети будуть смачними, як одразу після приготування, так і в охолодженому вигляді. Ви зможете не тільки значно заощадити, а й потішити сім'ю чимось новим

Складові:

курячі серця – 300 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 1 зубчик

яйце – 1 шт.

манна крупа – 6 ст. л.

перець чорний мелений

сіль

олія – для смаження.

Приготування:

Промийте курячі серця під проточною водою. Видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте. Цибулю очистіть і розріжте на шматочки.

Пропустіть через м'ясорубку курячі серця, цибулю та часник. Додайте яйце, сіль, перець, манну крупу. Добре перемішайте. Накрийте місткість із фаршем плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання.

Фарш викладайте столовою ложкою з гіркою в сковороду з розігрітою олією. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.