Поліція розшукує безвісно зниклого Дениса Жука з Горішніх Плавнів

Відділом № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції розшукується житель Горішніх Плавнів Денис Ігорьович Жук, 1990 року народження. Останній раз чоловік виходив на зв’язок з рідними 4 червня.
Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Прикмети чоловіка: зріст 180 см, худорлявої сатури, волосся русяве, коротке.
Особливі прикмети: має татуювання на тильній стороні кисті лівої руки з написом «За В.Д.В.» та на внутрішній стороні зап’ястка лівої руки татуювання з написом «Алина». На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм зеленого кольору, білі кросівки.
Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомити її до територіального підрозділу поліції за номерами:
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