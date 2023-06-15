Кременчуцькі поліціянти пройшли арттерапевтичний тренінг

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 121

Служителі закону мають знати, як допомогти собі та іншим в гострих стресових ситуаціях

Молодих фахівців Кременчуцького райуправління поліції навчали першій ментальній допомозі, базовим технікам самозаспокоєння та відновленню внутрішніх ресурсів. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Полтавщини.

За інформацією відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП, під час заняття правоохоронцям запропонували розмалювати «Мандалу стабілізації» — симетричний малюнок, що в загальному сенсі символізує гармонію. Арттерапевтичний прийом використали як швидку допомогу для активізації природних механізмів самозцілення та адаптації до нових обставин.

Під час тренінгів для поліціянтів застосовуються також практики Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Раніше ми писали, що кременчуцькі патрульні здали кров у Всесвітній день донора крові.