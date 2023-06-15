У Глобиному зіткнулися два мопеди: є травмовані

14 червня близько 14.00 на одній із вулиць Глобиного сталася ДТП за участі двох мопедів. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції та СУ ГУНП у Полтавській області.
За попередньою версією слідства, зіткнулися мопед — Delta, під керуванням місцевого 59-річного водія, та мопед Defiant, яким керував місцевий 46-річний житель.
Унаслідок ДТП травми отримали водій та 66-річна пасажирка мопеда Delta. Їх ушпиталили.
Раніше ми писали, що у Кременчуці на вул. Червона Гірка авто знесло електроопору, а водій зник.
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