На Молодіжному маршрутка знесла стовп і паркан

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Сьогодні, 8 січня, близько 11 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Козацькій. За інформацією пресслужби патрульної поліції, охоронці порядку оперативно прибули на місце автопригоди. Попередньо, інспектори встановили, що водій керуючи транспортним засобом "Рута", не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

По даному факту сповістили відповідні служби, а також складено адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення ПДР що призвело до ДТП) КУпАП.