На війні загинув військовий з Кременчука Володимир Яровий

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Говорив в останній раз, що побачив пекло, що декілька солдат написали відмови, а він пішов у свій останній бій...

5 січня загинув захисник з Кременчука Володимир Яровий. Про це у фейсбуці повідомила директорка кременчуцького ліцею №30 «Олімп» Ольга Шиян.

- 5 січня, загинув наш Володя Яровий, якому ми збирали на тепловізор. Не встиг отримати його..., не відпускали, бо гаряче. Тепер все, немає хлопця, загинув героїчно в бою під Бахмутом. Довго не виходив на зв'язок, Катя почала бити тривогу в усі дзвони, та ще й хвилювалася за тепловізор, який лежав на складі нп тривалий час і досі там.... Говорив в останній раз, що побачив пекло, що декілька солдат написали відмови, а він пішов у свій останній бій...

Наш колектив сумує разом з Катериною Василівною та мамою Володі Ярового! Висловлюємо співчуття, будемо підтримувати завжди, як колегу і дружину Героя! - написала Ольга Шиян.