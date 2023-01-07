На Полтавщині з початку 2023 року сталося 7 ДТП в яких травмувалися 11 людей

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 181

В більшості випадків ДТП сталися саме в обласному центрі

З початку 2023 року на Полтавщині поліція зафіксувала 7 ДТП, в яких травмувалися 11 людей та одна людина загинула. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.



Із загальної кількості травмованих – чотири особи були пішоходами та один з них загинув на місці події.



Зокрема, ДТП за участю пішоходів сталися 5 січня у Полтаві на провулку Шевченка, в якій постраждали дві пішоходки та 2 січня у Полтаві на перехресті вулиці Федора Матвієнка та провулку Тракторного - 34-річного пішохода госпіталізували до лікарні. А також, трагічна ДТП сталася 1 січня у Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова - пішохід загинув на місці від отриманих травм.

Для уникнення дорожньо-транспортного травматизму поліція Полтавщини закликає учасників дорожнього руху враховувати погодні умови та відсутність вуличного освітлення в темний час доби.



