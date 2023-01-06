У Полтаві автомобіль збив двох жінок

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5 січня близько 17.00 у Полтаві у провулку Шевченка сталася ДТП. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль Skoda Superb, яким керувала 37-річна мешканка Полтави, наїхав на двох місцевих жінок 48 та 26 років, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалі отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізули до лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події.