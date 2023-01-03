Вчора у Полтаві сталася ДТП: автомобіль збив пішохода

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Вчора, 2 січня, у Полтаві, на перехресті вулиці Федора Матвієнка та провулку Тракторного сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Автомобіль Volkswagen Passat, яким керував місцевий 29-річний водій, здійснив наїзд на 34-річного пішохода. Внаслідок наїзду травмованого чоловіка госпіталізували до 1-ї міської лікарні Полтави.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.