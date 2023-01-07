Трьом науковцям КрНУ присвоєно вчене звання професора

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Троє науковців Кременчуцького національного університету присвоїли вчене звання професора, про це повідомляє пресслужба університету. Вчене звання професора присвоєно доктору педагогічних наук, доценту Ірині Солошич; доктору юридичних наук, доценту Володимиру Скрипнику; доктору технічних наук, доценту Олександру Шаповалу.

Наказом №1166 Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року № 530» затверджено рішення вченої ради Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського про присвоєння: