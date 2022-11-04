Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли 17-річного юнака, який пішов з дому на Київщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 287

 

Хлопець їхав маршруткою, яка прямувала до Дніпра

3-го листопада до поліції Полтавщини надійшло орієнтування від Оболонського управління поліції Київської області про безвісне зникнення 17-річного юнака, який близько 12.00 пішов з дому та не повернувся. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До поліції Київщини звернувся житель Оболонського району та розповів про зникнення його неповнолітнього сина. Чоловік повідомив, що хлопець не повернувся додому та міг направитись громадським транспортом до міста Дніпра. Отримавши дану інформацію від колег із Києва, керівництво ГУНП Полтавщини негайно орієнтувало весь особовий склад поліції області на розшук зниклого юнака. Хлопця знайшли на території Полтавського району. 

Олексій Шуліка, начальник відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції, прокоментував:

- Отримавши інформацію про безвісне зникнення дитини, ми негайно надали орієнтування на кожен блокпост та наряд поліції. Близько 21.40 офіцери патрульної поліції Ігор Щербак та Сергій Демченко встановили місце перебування неповнолітнього. Він їхав маршруткою, яка прямувала до Дніпра. Наразі із хлопцем все добре. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція Полтавщини передала юнака київським колегам, щоб його повернули батькам.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: пошуки Київська область Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх