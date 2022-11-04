На Полтавщині знайшли 17-річного юнака, який пішов з дому на Київщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 287

3-го листопада до поліції Полтавщини надійшло орієнтування від Оболонського управління поліції Київської області про безвісне зникнення 17-річного юнака, який близько 12.00 пішов з дому та не повернувся. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До поліції Київщини звернувся житель Оболонського району та розповів про зникнення його неповнолітнього сина. Чоловік повідомив, що хлопець не повернувся додому та міг направитись громадським транспортом до міста Дніпра. Отримавши дану інформацію від колег із Києва, керівництво ГУНП Полтавщини негайно орієнтувало весь особовий склад поліції області на розшук зниклого юнака. Хлопця знайшли на території Полтавського району.

Олексій Шуліка, начальник відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції, прокоментував:

- Отримавши інформацію про безвісне зникнення дитини, ми негайно надали орієнтування на кожен блокпост та наряд поліції. Близько 21.40 офіцери патрульної поліції Ігор Щербак та Сергій Демченко встановили місце перебування неповнолітнього. Він їхав маршруткою, яка прямувала до Дніпра. Наразі із хлопцем все добре. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція Полтавщини передала юнака київським колегам, щоб його повернули батькам.