На Полтавщині знайшли 17-річного юнака, який пішов з дому на Київщині

3-го листопада до поліції Полтавщини надійшло орієнтування від Оболонського управління поліції Київської області про безвісне зникнення 17-річного юнака, який близько 12.00 пішов з дому та не повернувся. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
До поліції Київщини звернувся житель Оболонського району та розповів про зникнення його неповнолітнього сина. Чоловік повідомив, що хлопець не повернувся додому та міг направитись громадським транспортом до міста Дніпра. Отримавши дану інформацію від колег із Києва, керівництво ГУНП Полтавщини негайно орієнтувало весь особовий склад поліції області на розшук зниклого юнака. Хлопця знайшли на території Полтавського району.
Олексій Шуліка, начальник відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції, прокоментував:
Поліція Полтавщини передала юнака київським колегам, щоб його повернули батькам.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер