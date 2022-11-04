На Кременчуччині знайшли два снаряди

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3-го листопада у Кременчуцькому районі рятувальників двічі викликали на знайдені вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 8.50 на лінію 101 громадянин сповістив, що в лісосмузі поблизу села Запсілля він знайшов підозрілий предмет. Прибувши на місце, ідентифікатор ДСНС 17-ї державної пожежно-рятувальної частини встановив, що це снаряд калібром 51 мм.

О 13.45 надійшло сповіщення до рятувальників від чоловіка, який знайшов підозрілий предмет в селі Келеберда. Ідентифікатор ДСНС 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, оглянувши боєприпас, встановив, що то артилерійський снаряд часів минулих війн калібром 152 мм.

Дані боєприпаси вилучить та знешкодить піротехнічна група Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Якщо виявили боєприпаси, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 та повідомляйте про знахідку. Ні в якому разі самостійно не зрушуйте такі предмети з місця.