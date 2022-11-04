З російського полону повернувся кременчужанин Вадима Ілько

З російського полону повернувся 20-річний кременчужанин Вадим Ілько.

Вдалося звільнити 107 воїнів — 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці. 74 бійці захищали «Азовсталь».

— Деякі добровольці летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії, — зауважив Єрмак.