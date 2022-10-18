На Полтавщині сталася автотроща за участю легковика, мікроавтобуса та двох вантажівок

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17 жовтня близько 16.30 сталась автотроща на дорозі Дніпро-Решетилівка, поблизу села Бережнівка Кобеляцької громади. За повідомленням Полтавського районного управління поліції, інформація про аварію надійшла до відділення №2 (м.Кобеляки) від очевидців.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz Е220 під керуванням 45-річного жителя Запорізької області із мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito під керуванням 34-річного жителя Дніпра. Після зіткнення легковий автомобіль Mercedes-Benz Е220 врізався ще у дві вантажівки марки Mercedes-Benz Actros та Scania R420L.

Унаслідок ДТП травми отримав водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, його із місця події медики госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії.