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Надзвичайні новини

Біля Кременчука чоловік потрапив під потяг та загинув

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 687

 

Трагедія сталася сьогодні на одній з ділянок залізничного сполучення Бурти-Крюків-Кременчук

На Полтавщині поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка потягом у Кременчуцькому районі. Повідломлення про загибель чоловіка надійшло на лінію 102 від працівників залізничної станції сьогодні, 18 жовтня, близько 10.15. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

Попередньо відомо, що трагедія сталася на одній з ділянок залізничного сполучення Бурти-Крюків-Кременчук, у напрямку Кременчука. Електротяг під керуванням 50-річного машиніста здійснив наїзд на пішохода, який перетинав залізничну колію та не реагував на звукові сигнали. 

- Особу чоловіка, який отримав несумісні із життям тілесні ушкодження, встановлено. Ним виявився житель одного із сіл Кременчуцького району, 1964 року народження. На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Кременчуцького райуправління, - йдеться у повідомленні.

Слідчий підрозділ, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: потяг загинув
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