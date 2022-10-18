Біля Кременчука чоловік потрапив під потяг та загинув

На Полтавщині поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка потягом у Кременчуцькому районі. Повідломлення про загибель чоловіка надійшло на лінію 102 від працівників залізничної станції сьогодні, 18 жовтня, близько 10.15. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
Попередньо відомо, що трагедія сталася на одній з ділянок залізничного сполучення Бурти-Крюків-Кременчук, у напрямку Кременчука. Електротяг під керуванням 50-річного машиніста здійснив наїзд на пішохода, який перетинав залізничну колію та не реагував на звукові сигнали.
Слідчий підрозділ, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер