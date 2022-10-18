Правоохоронці розповіли, як відбувалося «Гадяцьке сафарі»

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 536

24 лютого під час повномасштабного вторгнення поліцейські Полтавщини зустріли ворога у всеозброєнні завдяки потужній підготовці та підтримці місцевого населення. Правоохоронці Полтавщини розповіли деталі.

На території області розпочали роботу позаштатні спецгрупи, що складалися з активістів, ветеранів, єгерів та волонтерів. Вони добре знали місцевість і інформація, отримана від них, дозволила вдало зупинити ворога. Власне після вдалих атак розпочалось і полювання на кинуте та підбите російське важке озброєння. Воно набуло масового характеру і вже увійшло в історію як «Гадяцьке сафарі». Українці забирали російську техніку буквально десятками одиниць.

Начальник ГУ НПУ Полтавської області зазначив, що переважно це були танки. Поліцейські оперативно повідомляли про місцезнаходження броньованої техніки, звідки її швидко евакуйовували на потреби військових. За його словами саме активні дії громадян та правоохоронців не дали окупантам реалізувати свої плани.

- Мобільні патрулі перекрили ймовірні шляхи підходу до нашої області. Була організована робота з місцевими військово-цивільними адміністраціями щодо перекриття та облаштування стаціонарних блокпостів. Щоби перешкодити фізичному просуванню до області, були облаштовані інженерні загородження, - розповів начальник Головного управління Національної поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Підрозділи всіх силових відомств у регіоні швидко налагодили співпрацю в режимі 24/7. Уже за 10 діб до початку повномасштабного вторгнення особовий склад поліції Полтавщини був переведений на посилений режим несення служби. Бійці готувалися до різних сценаріїв дій росії. Найімовірнішим вважалося захоплення адміністративних будівель інфільтрованими групами російської агентури. В області розпочалось відпрацювання плану «Фортеця».

- Було прийнято рішення про створення розвідувальних груп. Ми сформували три таких групи, які направили до міст Гадяч, Зіньків та Лохвиця. Це населені пункти, які знаходяться на півночі нашої області. Ймовірні шляхи заходу ворога були саме через ці міста. Надалі ці підрозділи здобули дуже цінну інформацію для ЗСУ і фактично та техніка, яка була потім знищена, була уражена завдяки даним від наших розвідгруп, - додав Євген Рогачов.