Правоохоронці розповіли, як відбувалося «Гадяцьке сафарі»

24 лютого під час повномасштабного вторгнення поліцейські Полтавщини зустріли ворога у всеозброєнні завдяки потужній підготовці та підтримці місцевого населення. Правоохоронці Полтавщини розповіли деталі.
На території області розпочали роботу позаштатні спецгрупи, що складалися з активістів, ветеранів, єгерів та волонтерів. Вони добре знали місцевість і інформація, отримана від них, дозволила вдало зупинити ворога. Власне після вдалих атак розпочалось і полювання на кинуте та підбите російське важке озброєння. Воно набуло масового характеру і вже увійшло в історію як «Гадяцьке сафарі». Українці забирали російську техніку буквально десятками одиниць.
Начальник ГУ НПУ Полтавської області зазначив, що переважно це були танки. Поліцейські оперативно повідомляли про місцезнаходження броньованої техніки, звідки її швидко евакуйовували на потреби військових. За його словами саме активні дії громадян та правоохоронців не дали окупантам реалізувати свої плани.
Підрозділи всіх силових відомств у регіоні швидко налагодили співпрацю в режимі 24/7. Уже за 10 діб до початку повномасштабного вторгнення особовий склад поліції Полтавщини був переведений на посилений режим несення служби. Бійці готувалися до різних сценаріїв дій росії. Найімовірнішим вважалося захоплення адміністративних будівель інфільтрованими групами російської агентури. В області розпочалось відпрацювання плану «Фортеця».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер