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Надзвичайні новини

Кременчужанин, який закликав приєднати Україну до росії, намагався оскаржити вирок суду

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 115

 Апеляційний суд вирішив, що аргументи захисту є непереконливими

Минулого року кременчужанин отримав три роки ув’язнення за заклик у соцмережах підтримувати об'єднання Луганської і Донецької республік. при цьому використовував заклик-гасл «Слава Новороссии!». Після початку повномасштабного вторгнення він безуспішно намагався оскаржити вирок. Про це відомо з рішення Полтавського апеляційного суду від 16 травня.

За антиукраїнські пости у ВКонтакте кременчужанин отримав три роки умовно

Нагадаємо, що протягом квітня-травня 2014 року кременчужанин розміщував на сторінці «Вконтакте» матеріали з закликами до зміни меж території та державного кордону України. Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, у публікаціях чоловіка йдеться про територіальні зміни й спонукання читачів за будь-якої незрозумілої ситуації, розпочинати дії, що призведуть до приєднання до території росії тощо.

Учасники самооборони Полтавського майдану відстежували усі публікації та коментарі. Так усі матеріали (скріншоти) вони передавали до Служби безпеки України. Також соцмережі моніторив СБУ. Після того, як сепаратиста засудили до ув’язнення, його адвокат подав апеляцію, де просив скасувати вирок і закрити провадження проти кременчужанина.

Апеляційний суд вирішив, що аргументи захисту є непереконливими.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна суд
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