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«Це війна»: ведуча Надія Матвєєва розповіла чому не вмовляла сина не йти на війну

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 216

 

Також українська телеведуча розсекретила нові стосунки

Українська ведуча, яка починала свій шлях у Кременчуці на каналі «Візит», Надія Матвеєєва розповіла, що її син Владислав пішов на фронт добровольцем.

- Він говорить: «Я хочу бути на передовій в ЗСУ». Він для того, щоб зареєструватися у військкоматі, поїхав туди, де прописаний – до Кременчука, - розповіла ведуча. – З однієї сторони я хочу, щоб всі були живі, а з іншої розумію, що всі дорослі.

На уточнююче питання Григорія Решетника, чи вмовляла вона Владислава не йти на війну, то Надія відповіла:

- Всі сини. Це війна, - додала Надія Матвєєва.

24 лютого ранок для Надії розпочався зі слів коханого, що почалися обстріли. Для неї вперше стало страшно коли трапився Ірпінь. Адже там жила її мама та син.

Ведуча зізналася, що вже понад рік, як не самотня. У зірки є коханий чоловік. Він непублічний, а працює в сфері, близькій до медицини.

- Він взагалі непублічна людина, не має відношення до телебачення чи якоїсь публічної професії. Але за цей рік ми не лише насолоджувалися життям, але у нас були і випробування - війна. Ми стали настільки близькими людьми, що я можу щось про це розповісти... – поділилася Надія.

А познайомилася майбутня пара на вечірці. Тоді чоловік не знав, що Надя – відома телеведуча. Потім йому про це сказала спільна знайома. Коханий був приголомшений, скільки Надії років. Як поділилася 53-річна Матвєєва, її обранець молодший від неї на 20 років.

- Його навіть немає в соцмережах. Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, бо різниця у віці. Я ж із цим табу жила. Я вважала, що такі стосунки сенсу не мають. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити і те, що це теоретично може вплинути на наші стосунки. Так, це виклик для нас, але це прекрасно!, – прокоментувала знаменитість.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Надія Матвєєва
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