Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

В Україні з’явиться інформаційний портал для повідомлення злочинів проти дітей

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 102

 На порталі можна повідомити про депортацію дітей

В Україні з’явиться інформаційний портал, де буде оприлюднена інформація щодо злочинів проти дітей під час війни з боку російських окупантів. Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла секретар робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарія Герасимчук.

- Вже за декілька тижнів з’явиться інформаційний портал, який стане єдиною точкою входу для громадян щодо дітей. На ньому буде розміщена уся інформація на тему дітей й злочинів проти дітей під час війни з боку російських окупантів – кількість вбитих, поранених дітей, інформація про дітей які перебувають в розшуку та, звісно, депортованих. Також буде можливість прямо на порталі залишити повідомлення про зниклу чи депортовану дитину або повідомити про інші злочини, скоєні по відношенню до дитини російськими окупантами. Це буде зручно для громадян та допоможе нам швидше збирати інформацію, - каже Герасимчук. 

Збирати дані, за словами представниці ОП, необхідно, щоб швидше розшукати дітей. 

- Перш за все, нам потрібно збирати дані та якнайшвидше ідентифікувати особи дітей. Для чого потрібно збирати ці дані? Чим швидше ми складемо списки депортованих дітей, тим швидше ми зможемо почати проводити пошукові дії. В цьому напрямку нам звісно потрібна підтримка міжнародних організацій, - зазначила Герасимчук. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось про насильне вивезення в росію орієнтовно 234 тисяч українських дітей. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна депортація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх