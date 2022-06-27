Як відважні кременчужанки допомагають нашим захисникам

«Доброго дня, я товариш Віктора, дуже Вам вдячний, зокрема й 801-й загін ПДСС ВМС. Ви робите правильну справу і благородну, кожен наш воїн дуже Вам вдячний. Перемога буде за нами!!! Слава Україні!!!»
«Величезне дякую за цілу купу наколінників та налокотників Ксенії Лисак та всій її команді дівчат і хлопців, які займаються виробництвом таких корисних речей».
Це - лише частина подяк від захисників нашим кременчужанкам, що чи не з перших днів війни налагодили виробництво наколінників та налокотників.
Потім усе «закрутилось». Створили власну розробку, відправили хлопцям протестувати. Хлопці оцінили!
Масштаби виробництва почали зростати, до пошиву долучалось все більше і більше небайдужик кременчужанок. Почали шукати цех.
Нині кременчужанки передали бійцям ЗСУ 500 наколінників.
Нині прохань від бійців про наколінники вистачає.
Усіх, хто допомагає у цій добрій справі - не перелічити. Галина каже - це вчителі на чолі «генералом» Ольгою Мірошниченко, бібліотекарка 5-ї гімназії, учні, яких долучили допомагати. Це Ксенія Лисак, фірма ВАС, море знайомих та незнайомих людей. Мета у всіх одна - допомогти нашим богам війни нищити ворогів!
Наколінники та налокотники поїхали до Харкова, Краматорська, Слов'янська, Одесу, Ізюм, на Сумщину, Запоріжжя, на кордон з Білоруссю. Частину передали на «Приватку» - речі відправили туди, де потрібно. В них ходять навіть розвідники.
Але це ще не все, що роблять наші землячки.
Якщо ви бачили патріотичні значки, що продають у кількох точках нашого міста - знайте, що це справа їх добрих рук. Гроші, виручені з продажу, йдуть на пошиття наколінників. Тому купуйте та допомагайте армії!
Точки продажу
Якщо ви хочете долучитись до доброї справи - звертайтесь до Галини. Контактний номер (063)509 06 07
Або звертайтесь до Ксенії Лисак у повідомлення.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер