У Кременчуці продають Бандеру та маски Анонімуса, щоб підтримати українську армію

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 272

У магазинах Кременчука запустили благодійну акцію з розпродажу сувенірних значків. За ініціативи видавничого дому «Приватна газета» та типографії «Флаєрок» в 11 магазинах та кав'ярнях можна придбати значок, який допоможе у захисті українських воїнів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю матеріалів та виготовлення тактичних наколінників.

Завітай до кав'ярні або магазину, придбай будь-який значок за 50 гривень й допоможи у захисті наших воїнів.

Сувенірні значки можна знайти за адресами: