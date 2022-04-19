У Кременчуці продають Бандеру та маски Анонімуса, щоб підтримати українську армію

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Сьогодні, 10:35 Переглядів: 272

 

Купив значок - захистив українського воїна

У магазинах Кременчука запустили благодійну акцію з розпродажу сувенірних значків. За ініціативи видавничого дому «Приватна газета» та типографії «Флаєрок» в 11 магазинах та кав'ярнях можна придбати значок, який допоможе у захисті українських воїнів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю матеріалів та виготовлення тактичних наколінників. 

Завітай до кав'ярні або магазину, придбай будь-який значок за 50 гривень й допоможи у захисті наших воїнів. 

Сувенірні значки можна знайти за адресами:

  • просп. Свободи, 32 «Квіти маркет»
  • просп. Свободи, 55 «Лавка чудес»
  • магазин Infinity, ТЦ «Амстор»
  • просп. Свободи, 55 ТЦ «Меркурій», відділ взуття
  • вул. Шевченка, 32 «Принцип»
  • просп. Свободи, 22Б, Love cake
  • вул. Соборна 5/9, Love cake
  • просп. Лесі Українки, 39 «Східні солодощі»
  • просп. Свободи, 31 «Східні солодощі»
  • вул. Соборна, 25 «Східні солодощі»
  • кав'ярня Skorini, «Галактика», 1 поверх

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Автор: Альона Душенко

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Теги: допомога військові
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