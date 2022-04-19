У Кременчуці продають Бандеру та маски Анонімуса, щоб підтримати українську армію

У магазинах Кременчука запустили благодійну акцію з розпродажу сувенірних значків. За ініціативи видавничого дому «Приватна газета» та типографії «Флаєрок» в 11 магазинах та кав'ярнях можна придбати значок, який допоможе у захисті українських воїнів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю матеріалів та виготовлення тактичних наколінників.
Завітай до кав'ярні або магазину, придбай будь-який значок за 50 гривень й допоможи у захисті наших воїнів.
Сувенірні значки можна знайти за адресами:
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер