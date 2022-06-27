«Кремінь» 2008 - переможець свята «З Україною у серці»

У суботу, 25 червня, юні футболісти «Кременя» стали переможцями дитячого свята «З Україною у серці». Вихованці Антона й Олександра Диндікових взяли участь у змаганнях, які проходили у с.Геронимівка Черкаської області серед юнаків 2007-2008 року народження.
Участь у змаганнях взяли: «Кремінь» 2008 Кременчук, «Олександрія» 2008 Олександрія, «Олександрія» 2007 Олександрія, «Дніпро-80» 2008 Черкаси, «СДЮСШОР-Чайка» 2007 Черкаси, «Дніпро-80» 2007 Черкаси.
Команди були розділені на дві групи:
Результати ігор «Кременя» у групі:
М'ячі забили : Гажалов Данило (2), Горбачов Тимур, Куницький Олександр.
Наші хлопці у групі зіграли внічию та перемогли більш досвідчених гравців. Заняли перше місце в групі і вийшли у фінал. У фіналі «синьо-білі» перемогли команду з Черкас, які також на рік старші від наших хлопців. Єдиний гол забив Роберт Гук.
«Кремінь» - «СДЮСШОР-Чайка» 2007 1-0
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер