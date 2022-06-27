«Кремінь» 2008 - переможець свята «З Україною у серці»

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У суботу, 25 червня, юні футболісти «Кременя» стали переможцями дитячого свята «З Україною у серці». Вихованці Антона й Олександра Диндікових взяли участь у змаганнях, які проходили у с.Геронимівка Черкаської області серед юнаків 2007-2008 року народження.

Участь у змаганнях взяли: «Кремінь» 2008 Кременчук, «Олександрія» 2008 Олександрія, «Олександрія» 2007 Олександрія, «Дніпро-80» 2008 Черкаси, «СДЮСШОР-Чайка» 2007 Черкаси, «Дніпро-80» 2007 Черкаси.

Команди були розділені на дві групи:

Група A: «Дніпро-80»-2008, «Олександрія»-2008, «СДЮСШОР-Чайка»-2007

Група Б: «Кремінь»-2008, «Олександрія»-2007, «Дніпро-80»-2007

Результати ігор «Кременя» у групі:

«Кремінь» - «Олександрія» 2007 0-0

«Кремінь» - «Дніпро-80» 2007 4-1

М'ячі забили : Гажалов Данило (2), Горбачов Тимур, Куницький Олександр.

Наші хлопці у групі зіграли внічию та перемогли більш досвідчених гравців. Заняли перше місце в групі і вийшли у фінал. У фіналі «синьо-білі» перемогли команду з Черкас, які також на рік старші від наших хлопців. Єдиний гол забив Роберт Гук.

«Кремінь» - «СДЮСШОР-Чайка» 2007 1-0

- Взяли участь у прекрасному святі футболу на Черкащині на чудовому трав'яному газоні. Хлопці великі молодці , так вийшло що у нас всі ігри були з командами на рік старше. Але наша команда показала чудову гру та проявила характер зі старшими суперниками. І цілком заслужено заняли перше місце. Дякуємо нашим Збройним силам України,за те що маємо змогу тренуватися та брати участь у турнірах, - сказав тренер Антон Диндіков.