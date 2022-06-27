На Кіровоградщині попрощалися з воїном, уродженцем Кременчука Віктором Севастьяновим

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Вчора, 26 червня, Онуфріївська громада Кіровоградської області провела у останню путь віськового Віктора Севастьянова. Кулеметник, сержант Віктор Миколайович Севастьянов загинув на Луганщині.

Народився Віктор 9 вересня 1970 року у Кременчуці. З мамою проживав в селі Куцеволівка. Тут він зростав, тут ходив до дитячого садка. В 1977 році пішов до першого класу Куцеволівської загальноосвітньої школи. З дитинства мав дві мрії - він дуже хотів щоб у нього був батько, бо так не вистачало батьківської уваги і турботи, та мріяв стати штурманом літака.

Отримавши атестат про закінчення середньої школи, в 1987 році Віктор поїхав вступати до авіаційного училища. Та за станом здоров’я не судилося здійснити свою дитячу мрію, і він стає учнем професійного училища № 67 у Дніпро, яке було створено на базі Південного машинобудівного заводу, за фахом електронщик. Після закінчення училища був призваний до лав Збройних сил. Проходив військову службу в Німеччині. Після демобілізації повернувся до рідного села і залишився тут назавжди. Працював в колгоспі трактористом, потім – у фермерському господарстві. Тут, у Куцеволівці, Віктор знайшов свою долю, одружився. Згодом на світ з’явилася донька Марина. Дуже радів своєму онуку Костику, віддавав йому кожну вільну хвилину.

Коли в 2014 році почалася антитерористична операція на сході України, він одним із перших пішов захищати. Був учасником АТО, двічі отримав контузію. За мужність та героїзм, проявлені при виконанні військового обов’язку, кулеметник Віктор Севастьянов неодноразово був нагороджений медалями.

Він був дуже доброю, світлою людиною, душею компанії. Ні один захід в селі не проходив без його участі.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він став на захист рідної землі. Захищаючи Україну від російських окупантів, Віктор Миколайович Севастьянов віддав своє життя за мир на нашій землі.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Віктор Севастьянов став на захист рідної землі. Віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів.