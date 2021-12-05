За антиукраїнські пости у ВКонтакте кременчужанин отримав три роки умовно

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Чоловік був підписаний на кілька заборонених сторінок та розповсюджував дописи

Автозаводський райсуд Кременчука, 22 листопада, виніс вирок Михайлу Ш.. Чоловік у 2014 році на своїй сторінці ВКонтакті поширював дописи про підтримку незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР». Також він робив антиукраїнські публікації. Згідно з реєстру судових рішень суддя Ліна Обревко призначила чоловіку три роки умовного ув’язнення.

Неповнолітній Михайло Ш. у квітні і травні 2014 року розмістив на своїй сторінці кілька дописів та коментарів антиукраїнського змісту.

Серед дописів було (збережено орфографію та мову оригінала):

«Харьков это русский город»

«В любой непонятной сиуации вступай в состав Росии»

«Запомни этот день. Донецкая и Луганская народные республыки сегодня, 24 мая, подписали документ об обьеденении в ставе единого государства „Новороссия“, сообщает кореспондент. Слава Новороссии! Воля и труд!»

«Луганская и Донецкая республики обьеденились в Новороссию. Да здраствует Новороссия!»

«Вперед! Освободим Новороссию от укропов!»

«С другой стороны - СБУ и ЦРУ США сейчас запустили машину провокации против России: - убивают и массово и женщин и детей, чтобы спровоцировать Россию на ввод войск. Да, они твари, и кара им - смерть»

Знайомі Михайла Ш., які побачили дописи, звернулися до СБУ й у листопаді 2018 розпочалося кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 ККУ (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Під час перевірки слідчі СБУ з’ясували, що Михайло Ш. підписаний на групи і сторінки «Антимайдан», «Веселый чекист», «Сталинский коммунистический союз», «Новороссия - ДНР», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Украины больше нет», «Сводки от ополчения Новороссии», «Наша родина - ССР». Хлопцю повідомили про підозру, а в березні 2019 року - справу передали до суду.

У суді чоловік відмовився надавати покази.

За сукупністю доказів і результатів семантичних експертиз, суддя визнала Михайла Ш. винним в умисних діях, спрямованих на розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч.1 ст. 110 ККУ).

Оскільки під час вчинення злочину Михайло був неповнолітнім - в якості покарання призначили кременчужанину три роки умовно з іспитовим терміном 1 рік.

За інформацією видання Полтавщина, Михайло щодня користується своєю сторінкою ВКонтакті та досі підписаний на групи з назвами «СССР - Вспоминаем вместе» та «Сталин. Вспоминаем вместе», а також має у друзях сторінки «Красный Комиссар» і «Народно-Освободительное-Движение Кременчуг (Громада)». У вересні цього року Михайло Ш. був зарахований на 1-й курс одного з київських ЗВО, де зараз вивчає спеціальність «Інформаційні системи та технології».