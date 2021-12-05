Від завтра, 6 грудня, посилюються карантинні обмеження

Бізнесу Полтавщини розповіли про посилені карантинні правила для невакцинованих громадян із 6 грудня
Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін провів нараду з представниками бізнесу з питань дотримання оновлених карантинних обмежень. У засіданні взяли участь представники торговельних мереж, закладів громадського харчування, Держпродспоживслужби та поліції регіону.
Директор Департаменту охорони здоров’я ПОДА Віктор Лисак розповів, що посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів і медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали щеплення.
Із 6 грудня громадські заклади й заклади культури, спортивні клуби, ресторани, басейни працюватимуть лише за умови вакцинації всього колективу мінімум однією дозою або за наявності негативного тесту чи сертифіката про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів: вони мають бути вакциновані хоча б однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.
Робота громадського транспорту. В «зеленій», «жовтій» і «помаранчевій» зонах у міському, внутрішньообласному та міжобласному громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів у кількості не більше, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння.
Також змінилися терміни дії сертифікатів.
«Жовтий» сертифікат діє 30 днів, «зелений» чинний 365 днів. Негативний результат ПЛР чи експрес-тесту діє 72 години. Сертифікат про одужання чинний 105 днів із дати встановлення захворювання, – розповів Віктор Лисак. – Бізнес має перевіряти сертифікати відвідувачів, зчитуючи QR-код мобільним застосунком Дія. У разі відсутності у відвідувачів відповідних документів передбачено штраф від 34 тисяч до170 тисяч гривень для власників закладів».
Із 9 грудня також розширено перелік працівників, яких буде відсторонено від роботи у разі відсутності щеплення. Це співробітники підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та є стратегічними для економіки й безпеки держави. Це також працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту дітей. Контроль за допущенням працівників до роботи покладається на керівників підприємств.
Під час перевірок фіксували такі порушення: недотримання соціальної дистанції, маскового режиму, порушення вимог щодо дотримання особистої гігієни, проведення дезінфекції та інші порушення, які могли сприяти поширенню COVID-19.
Усього з 11 листопада по 1 грудня ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області перевірило 2266 об’єктів.
Порушення протиепідемічних вимог встановлено на 848 об’єктах (37,4 %). До порушників застосовували відповідні заходи реагування, зокрема надали 423 приписи (пропозиції), склали 509 протоколів про адміністративне правопорушення.
Найбільше порушень встановлено при перевірці закладів громадського харчування – на 50% перевірених об’єктів, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами – на 43 % та 35% об’єктів відповідно. Представники бізнесу Полтавщини обговорили питання, пов’язані з посиленням карантину, порушили питання, які їх хвилюють, та пообіцяли вирішувати проблеми разом.