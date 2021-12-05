Від завтра, 6 грудня, посилюються карантинні обмеження

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Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін провів нараду з представниками бізнесу з питань дотримання оновлених карантинних обмежень. У засіданні взяли участь представники торговельних мереж, закладів громадського харчування, Держпродспоживслужби та поліції регіону.

- Із 6 грудня в дію вступають нові карантинні обмеження, які перш за все стосуватимуться невакцинованих. Держава вимушена посилювати карантинні заходи, щоб зберегти життя громадян, які досі не прийшли до пунктів щеплення, – розповів Дмитро Лунін. – Якщо раніше бізнес міг обирати модель діяльності та не перевіряти документи про вакцинацію у відвідувачів і працювати з обмеженнями, або перевіряти документи і працювати без обмежень, то нові правила не передбачають такої можливості.

Директор Департаменту охорони здоров’я ПОДА Віктор Лисак розповів, що посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів і медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали щеплення.

Із 6 грудня громадські заклади й заклади культури, спортивні клуби, ресторани, басейни працюватимуть лише за умови вакцинації всього колективу мінімум однією дозою або за наявності негативного тесту чи сертифіката про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів: вони мають бути вакциновані хоча б однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.

Робота громадського транспорту. В «зеленій», «жовтій» і «помаранчевій» зонах у міському, внутрішньообласному та міжобласному громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів у кількості не більше, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння.

Також змінилися терміни дії сертифікатів.

«Жовтий» сертифікат діє 30 днів, «зелений» чинний 365 днів. Негативний результат ПЛР чи експрес-тесту діє 72 години. Сертифікат про одужання чинний 105 днів із дати встановлення захворювання, – розповів Віктор Лисак. – Бізнес має перевіряти сертифікати відвідувачів, зчитуючи QR-код мобільним застосунком Дія. У разі відсутності у відвідувачів відповідних документів передбачено штраф від 34 тисяч до170 тисяч гривень для власників закладів».

Із 9 грудня також розширено перелік працівників, яких буде відсторонено від роботи у разі відсутності щеплення. Це співробітники підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та є стратегічними для економіки й безпеки держави. Це також працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту дітей. Контроль за допущенням працівників до роботи покладається на керівників підприємств.

Під час перевірок фіксували такі порушення: недотримання соціальної дистанції, маскового режиму, порушення вимог щодо дотримання особистої гігієни, проведення дезінфекції та інші порушення, які могли сприяти поширенню COVID-19.

Усього з 11 листопада по 1 грудня ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області перевірило 2266 об’єктів.

Порушення протиепідемічних вимог встановлено на 848 об’єктах (37,4 %). До порушників застосовували відповідні заходи реагування, зокрема надали 423 приписи (пропозиції), склали 509 протоколів про адміністративне правопорушення.

Найбільше порушень встановлено при перевірці закладів громадського харчування – на 50% перевірених об’єктів, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами – на 43 % та 35% об’єктів відповідно. Представники бізнесу Полтавщини обговорили питання, пов’язані з посиленням карантину, порушили питання, які їх хвилюють, та пообіцяли вирішувати проблеми разом.