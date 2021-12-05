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Кременчук, Культура, Афіша

16 грудня у Кременчуці відбудеться круглий стіл від Криму до Литви

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 116

 

16 грудня відбудеться криглий стіл, присвячений історичному шляху кримсько-татарського народу з Криму до Литви. Захід відбудеться в Інституті розвитку Кременчука.
Організатори - Інститут розвитку Кременчука та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

У заході візьмуть участь представники професорсько-викладацького складу і студенти кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ, представники освітніх закладів міста, представники громадських та релігійних організацій Кременчука, журналісти, дипломати Посольства Литовської Республіки в Україні.

Серед спікерів - д. і. н., с.н.с. Борис Черкас (Інститут історії України Національної академії наук України), д.і.н, професор Володимир Маслак (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) та інші поважні учасники.

Програма круглого столу «Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви».

1. Офіційна частина: відкриття круглого столу, представлення учасників, привітання від Посольства Литовської Республіки в Україні, організаторів і офіційних осіб (15 хвилин).
2. Презентація видання «Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви» − доповідач Черкас Борис Володимирович, д. і. н., с. н. с., Інститут історії України НАН України, (доповідь − 10 хвилин, відповіді на запитання −5 хвилин).
3. Польсько-литовські татари: видатні постаті − нащадки переселенців з Криму. − доповідач Саранча Віктор Іванович, к. і. н., доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського, (доповідь − 10 хвилин, відповіді на запитання − 5 хвилин).
4. Релігійно-культурне життя татар на території Литви XV − поч ХХ ст. − доповідач Федоренко Світлана Анатоліївна, к.і.н., доц., викладач-методист ЦМК «Суспільно-гуманітарна підготовка» ВПУ № 7, м. Кременчук, (доповідь − 10 хвилин, відповіді на запитання −5 хвилин).
5. Грюнвальдська битва: спільна звитяга литовців, українців і татар. − доповідач Крот Володимир Олександрович, к. і. н., доцент кафедри філології та гуманітарних наук Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка, (доповідь − 10 хвилин, відповіді на запитання −5 хвилин).
6. Підсумкова промова − д.і.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ імені Михайла Остроградського (5 хвилин).
7. Дискусії (за бажанням присутніх, регламент встановлюють організатори).
Довідки: тел. 0672471127

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Автор: Альона Душенко
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