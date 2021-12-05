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Кременчук

«Конверт Героя» отримали дві кременчуцькі родини

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 396

 

Традиційний захід відбувся у ВПУ №7

У музеї АТО/ООС ВПУ №7 двом кременчуцьким родинам вручили «Конверт Героя». Про це повідомляється на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.

Листопад 2014-го року обірвав життя двох наших захисників:

  • Станіслав Прохоров (26.08.1983 – 14.11.2014)
  • Сергій Крівченко (14.12.1984 – 21.11.2014)

«Конверт Героя» - це один з проєктів, спрямованих на увіковічення пам’яті загиблих у російсько-українській війні кременчужан. У день загибелі нашого захисника, на центральному відділенні Укрпошти в Кременчуці, на конверт з його зображенням ми наклеюємо поштову марку та гасимо поштовим штемпелем цього дня.
Організаторами проєкту виступили: ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» (голова Владимир Поляков), Спілка філателістів Кременчука (голова Володимир Скляр), художник-дизайнер Вадим Каторгін (Вито Катторги).

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові АТОвці конверт Героя
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