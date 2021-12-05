«Конверт Героя» отримали дві кременчуцькі родини

У музеї АТО/ООС ВПУ №7 двом кременчуцьким родинам вручили «Конверт Героя». Про це повідомляється на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.
Листопад 2014-го року обірвав життя двох наших захисників:
«Конверт Героя» - це один з проєктів, спрямованих на увіковічення пам’яті загиблих у російсько-українській війні кременчужан. У день загибелі нашого захисника, на центральному відділенні Укрпошти в Кременчуці, на конверт з його зображенням ми наклеюємо поштову марку та гасимо поштовим штемпелем цього дня.
Організаторами проєкту виступили: ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» (голова Владимир Поляков), Спілка філателістів Кременчука (голова Володимир Скляр), художник-дизайнер Вадим Каторгін (Вито Катторги).