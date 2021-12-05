Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple – Зеленський

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Наша країна стане другою у світі, яка співпрацюватиме з Apple

В Україні проведуть перепис населення у співпраці з американською компанією Apple. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.

- Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, - написав Зеленський.

Він додав, що 30 листопада підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України й компанією Apple.

Зеленський наголосив, що цифровізація є безумовним пріоритетом для Української держави.

В Офісі Президента поінформували, що у присутності Зеленського підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України й Apple Inc. та ТОВ Apple Ukraine. З української сторони документ підписав віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а від компанії Apple Inc. – директор зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марк Леннон.

Меморандум передбачає співпрацю, обмін інформацією та підтримку Мінцифри щодо низки ініціатив. Зокрема, компанія співпрацюватиме з міністерством у межах Всеукраїнського перепису населення 2023 року. Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе такий перепис разом з Apple.

Компанія надасть підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проєктів, пов'язаних із переходом України до режиму paperless, та щодо покращення досвіду взаємодії громадян з органами державної влади. Наприклад, Apple забезпечить підтримку у використанні та вдосконаленні додатку «Дія» на базі операційної системи iOS.

Згідно з меморандумом, компанія також співпрацюватиме з Мінцифри для підвищення цифрової грамотності українців, зокрема сприятиме у визначенні можливостей професійного навчання, спрямованих на підтримку вчителів, які використовують платформу iOS. Також створюватимуться ініціативи щодо залучення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.