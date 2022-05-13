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Надзвичайні новини

Хлопці 15-18 років з Кременчука ошукували переселенців через месенджери

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 091

 

Шахраям загрожує від 3 до 8 років ув’язнення

Зловмисники з Кременчука 15-18 років через створені у популярних мобільних месенджерах фіктивні групи поширювали оголошення про оренду квартир або допомогу в організації трансферу до західних регіонів України для вимушених переселенців. Про це інформує відділ протидії кіберзлочинам Полтавської області та Слідче управління ГУНП.

За свої послуги спільники брали передоплату, однак після надходження грошей на картрахунки припиняли зв'язок з клієнтами. Серед ошуканих, які шукали захист від війни на Полтавщині, зокрема, були жінки з дітьми.

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення шахраям про підозри, а також збирають та досліджують докази причетності до злочинів інших осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.

За попередніми даними, кременчужани ошукали більше 10 жителів інших регіонів (за словами одного з хлопців, жертв було від 30 до 50). Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити усіх, хто став жертвами інтернет-шахраїв, та суму завданих збитків.

За викритими фактами Слідче управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, веде розслідування за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція кримінальної норми передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: шахраї кіберзлочин переселенці
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