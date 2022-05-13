Станом на 7 ранку подачу води та електроенергії у Кременчуці повністю відновили

Якщо води у квартирі досі немає, то це пояснюється технологічними причинами – її прокачують по трубам
В результаті завданих ракетних ударів по Кременчуцькому НПЗ в багатьох районах міста відключили електроенергію та у всьому місті воду. І якщо подачу електроенергії поновили досить швидко, то водопостачання у Кременчуці не було до сьогоднішнього ранку. Втім, станом на 7.25 водопостачання також поновили.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, причиною відключення світла та води стало те, що спрацювали системи захисту. Ремонтні бригади комунальників виїхали своєчасно та все полагодили.
Щойно КП «Кременчукводоканал» повідомив, що ремонтні роботи по відновленню водопостачання завершені.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер