Станом на 7 ранку подачу води та електроенергії у Кременчуці повністю відновили

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 780

Якщо води у квартирі досі немає, то це пояснюється технологічними причинами – її прокачують по трубам

В результаті завданих ракетних ударів по Кременчуцькому НПЗ в багатьох районах міста відключили електроенергію та у всьому місті воду. І якщо подачу електроенергії поновили досить швидко, то водопостачання у Кременчуці не було до сьогоднішнього ранку. Втім, станом на 7.25 водопостачання також поновили.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Подача води станом на 7.25 відновлена. Але враховуючи, що вода у мережах була відсутня понад 12 годин, то для її прокачки по трубам має пройти певний час. До 12 години ранку вода буде у всіх, - пообіцяв Олег Лєднік.

За його словами, причиною відключення світла та води стало те, що спрацювали системи захисту. Ремонтні бригади комунальників виїхали своєчасно та все полагодили.

Щойно КП «Кременчукводоканал» повідомив, що ремонтні роботи по відновленню водопостачання завершені.

- Станом на 9.00 поступово відбувається наповнення водопровідної мережі міста. Вихід на нормальний гідравлічний режим системи водопостачання очікується протягом 4-6 годин, - йдеться у повідомленні комунальників.