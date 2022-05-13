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12 травня у Кременчуці дві крилаті ракети з 12 збили ПЗРК Stinger

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 3 224

 

По нашому місту орки випустили надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22

Минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 стратегічних крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Stinger. Про це стало відомо від головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного після його розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури. Останнім часом росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначеним обʼєктам, - йдеться у дописі на сторінці головнокомандувача у фейсбуці.

Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukraine.segodnya.ua

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Теги: ракети НПЗ
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