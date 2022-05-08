Держава забезпечить психологічну допомогу українцям, які постраждали від війни

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 54

Держава панує надати психологічну допомогу українцям, які постраждали від російсько-української війни. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

- Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук спільно з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком очолять міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Відповідне рішення про створення ради прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні, повідомляє Урядовий портал.

Від початку війни в Україні чисельність таких людей стрімко росте. Зокрема – йдеться про тих, що постраждали від насильницьких дій та потребують комплексної психологічної підтримки.

Відтак, виникла потреба в координації дій щодо надання психологічної допомоги українцям з боку держави.

Основні завдання міжвідомчої координаційної ради: