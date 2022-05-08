Сім’ї загиблих бійців на Полтавщині отримають по 50 000 гривень

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 0

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Сім’ї загиблих бійців отримають по 50 000 гривень з обласного бюджету Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підписав відповідне розпорядження про збільшення розміру виплат з обласного бюджету сім’ям загиблих бійців.

- Полтавщина підтримує родини наших полеглих Героїв у повномасштабній російсько-українській війні. Підписав розпорядження про збільшення розміру виплат. Відтепер сімʼї загиблих бійців отримають по 50 000 гривень з обласного бюджету. Вже ухвалено рішення про такі виплати для 7 родин – скоро вони отримають грошову допомогу, – зазначив Дмитро Лунін.