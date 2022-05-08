Повітряна тривога у Кременчуці та Полтавській області (відбій)

Сьогодні, 07:51 Переглядів: 789

У Кременчуці та всій Полтавській області оголошена повітряна тривога - всі в укриття.

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